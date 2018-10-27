Одна історія. Який небезпечний подвиг мандрівника Фрітьйофа Нансена змінив науку

Фрітьйоф Нансен – норвезький мандрівник, океанограф, біолог, метеоролог і ректор Університету Осло. Відважний приборкувач крижаних пустель.

Майбутній національний герой Норвегії народився у 1861 році неподалік Осло. Все життя його покликанням була наука, зокрема біологія.

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З 1880 по 1892 роки Нансен навчався в Університеті Осло. Його захопленням було вивчення будови центральної нервової системи, якому він присвячував свої наукові статті. Проте дуже швидко молодий вчений поміняв спокійну роботу в стінах університету на сповнене небезпек і пригод життя мандрівника.

Він відважився здійснити давню мрію і розпочати дослідження полярних областей. Першим кроком стала експедиція в Гренландію, під час якої вчений хотів перевірити теорію шведського науковця Отто Норденшельда про існування в центральній Гренландії вільної від криги території з багатою флорою. Для цього Нансену потрібно було зробити, здавалося б, неможливе – перейти через усе крижане плато від східного берега до західного.



Експедиція Фрітьофа Нансена

Вчений узяв на себе всю підготовку до експедиції і 16 серпня 1888 року разом із п'ятьма членами групи розпочав перехід. Попри усі труднощі, науковці піднялися на висоту 2770 метрів і проникли у внутрішню область крижаного плато, а згодом і дісталися західного берега.

Результати експедиції дали неоціненні знання для науки в різних галузях. За цей подвиг Нансена нагородили трьома золотими медалями. Під враженнями від мандрівки вчений написав дві книги: "На лижах через Гренландію" та "Життя ескімосів". Проте на цьому науковець не зупинився і вже в 1890 році взявся за підготовку наступної експедиції, цього разу – в регіон Північного полюса.

Для цієї мети був збудований спеціальний корабель під назвою "Фрам", на якому влітку 1893 року 12 членів експедиції розпочали свою мандрівку. Щоб досягти Північного полюса, Нансен разом із Ялмаром Юхансеном покинули корабель і рушили на північ з трьома санями, двома човнами та двадцятьма вісьмома собаками. Мандрівка тривала майже місяць, але досягти мети їм так і не судилося. Через брак харчів науковцям довелось повертатися.



Фрітьйоф Нансен

За їхніми розрахунками вони повинні були вийти на острів Шпіцберген, проте через дрейф криги по якій ішли дослідники, вони збилися зі шляху, а тому опинилися на острівці, де й жили, харчуючись м'ясом упольованих білих ведмедів і моржів. Дивом вони протрималися так майже рік, а лише в травні 1896 року вийшли на Землю Франца-Йосифа, де випадково зустріли британську експедицію і звідти вже відправилися у Норвегію.

Після цього вчений все ж відмовився від таких небезпечних мандрівок, проте здійснив ще кілька не менш важливих для науки експедицій. Серед них були вивчення течій у Північно-Льодовитому океані та плавання уздовж його берегів, а також подорожі у Сибір та на Далекий Схід.

Про подорож Фрітьйофа Нансена до України – дивіться у програмі.