Одна история. Почему Цезарь был заинтересован в триумфе Клеопатры

Клеопатра – последняя царица эллинистического Египта из македонской династии Птолемеев. Она была любовницей Юлия Цезаря и женой Марка Антония. Ее называют авантюристкой и, конечно, богиней.

Предки царицы, македонцы, пришли в Египет с армией Александра Великого. Его соратник Птолемей, предок Клеопатры, стал первым фараоном Македонской династии. По древнеегипетскому обычаю потомки фараона заключали браки только внутри семьи: сыновья-наследники женились со своими сестрами, и их сразу провозглашали богами. Так было и с Клеопатрой. Более того, она называла себя Новой Исидой — одной из главных египетских богинь.

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Согласно завещанию Птолемея XIII, отца царицы, который умер в 51 году до нашей эры, престол переходил к 18-летней Клеопатре и ее младшему брату, которому тогда было едва 11. Их брак был формальным, так как по обычаю женщина не могла царствовать самостоятельно. На престол она взошла с официальным титулом "Теа Филопатор" — то есть богиня, любящая отца. Клеопатра сначала правила одна, отстранив малолетнего брата, но потом последний взял реванш, заручившись поддержкой своих воспитателей. В одном из документов имя Птолемея подчеркнуто фигурирует на первом месте.

Из-за борьбы за власть Царице пришлось искать военной поддержки в Сирии. На границе с Египтом она разбила лагерь. На ее пути назад в страну расположился с войском брат. Переломным моментом междоусобиц стало убийство римского сенатора Помпея.

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Проиграв Юлию Цезарю в борьбе за власть в Риме, Гней Помпей Великий бежал в Египет, где как раз в это время Клеопатра боролась за престол с братом-мужем Птолемеем. Желая склонить Цезаря на свою сторону, фараон приказал убить Помпея, едва тот сошел на берег. Но царь просчитался: Цезарь, в погоне за Помпеем высадился в Египте, разгневался этой расправой и стал арбитром в споре между Птолемеем и Клеопатрой.

Попытка воссоздать внешность Клеопатры

Цезарь был заинтересован в триумфе Клеопатры, которая могла бы впоследствии стать его благодарной марионеткой. Он зовет к себе царицу, которая была вынуждена пробираться в Александрию через охрану своего брата-мужа. Ее поклонник, сицилиец Аполлодор, тайно провез Клеопатру в рыбацкой лодке, а потом пронёс в покои Цезаря, спрятав в большом мешке.

Как Клеопатра стала единственной правительницей Египта — смотрите в программе.