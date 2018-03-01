Одна історія. Чому Цезар був зацікавлений у тріумфі Клеопатри

Клеопатра – остання цариця елліністичного Єгипту з Македонської династії Птолемеїв. Вона була коханкою Юлія Цезаря і дружиною Марка Антонія. Її називають авантюристкою і, звісно, богинею.

Предки цариці, македонці, прийшли до Єгипту з армією Олександра Великого. Його соратник Птолемей, предок Клеопатри, став першим фараоном Македонської династії. За давньоєгипетським звичаєм нащадки фараона укладали шлюби лише всередині сім'ї: сини-спадкоємці одружувалися зі своїми сестрами, і їх одразу проголошували богами. Так було і з Клеопатрою. Більш того, вона називала себе Новою Ісидою – однією з головних єгипетських богинь.

Читайте також: Одна історія. Як відкриття мореплавця Джеймса Кука призвело до його загибелі

Згідно із заповітом Птолемея XIII, батька цариці, який помер у 51 році до нашої ери, престол переходив до 18-річної Клеопатри та її молодшого брата, якому тоді було заледве 11. Їхній шлюб був формальним, оскільки за звичаєм жінка не могла царювати самостійно. На престол вона зійшла з офіційним титулом "Теа Філопатор" – тобто богиня, любляча батька. Клеопатра спочатку правила одна, відсторонивши малолітнього брата, але потім останній взяв реванш, заручившись підтримкою своїх вихователів. У одному з документів ім'я Птолемея підкреслено фігурує на першому місці.

Через боротьбу за владу Цариці довелося шукати військової підтримки у Сирії. На кордоні з Єгиптом вона розбила табір. На її шляху назад до країни розташувався з військом брат. Переломним моментом міжусобиць стало вбивство римського сенатора Помпея.

Читайте також: Одна історія. Як Вільгельм Рентген отримав першу в історії Нобелівську премію з фізики

Програвши Юлію Цезарю у боротьбі за владу в Римі, Гней Помпей Великий тікав до Єгипту, де якраз в цей час Клеопатра боролася за престол з братом-чоловіком Птолемеєм. Бажаючи схилити Цезаря на свій бік, фараон наказав убити Помпея, ледве той зійшов на берег. Але цар прорахувався: Цезар, який в гонитві за Помпеєм висадився в Єгипті, розгнівався цією розправою і став арбітром у суперечці між Птолемеєм і Клеопатрою.



Спроба відтворити зовнішність Клеопатри

Цезар був зацікавлений у тріумфі Клеопатри, яка могла б згодом стати його вдячною маріонеткою. Він кличе до себе царицю, яка була змушена пробиратися до Олександрії крізь охорону свого брата-чоловіка. Її шанувальник, сицилієць Аполлодор, таємно провіз Клеопатру в рибальському човні, а потім проніс в покої Цезаря, заховавши у великому мішку.

Як Клеопатра стала єдиною правителькою Єгипту – дивіться у програмі.