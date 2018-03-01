12:00
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Програми Одна історія
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Одна історія. Чому Цезар був зацікавлений у тріумфі Клеопатри

Одна історія 20:13, 1 березня 654 Читать новость на русском

Клеопатра – остання цариця елліністичного Єгипту з Македонської династії Птолемеїв. Вона була коханкою Юлія Цезаря і дружиною Марка Антонія. Її називають авантюристкою і, звісно, богинею.

Предки цариці, македонці, прийшли до Єгипту з армією Олександра Великого. Його соратник Птолемей, предок Клеопатри, став першим фараоном Македонської династії. За давньоєгипетським звичаєм нащадки фараона укладали шлюби лише всередині сім'ї: сини-спадкоємці одружувалися зі своїми сестрами, і їх одразу проголошували богами. Так було і з Клеопатрою. Більш того, вона називала себе Новою Ісидою – однією з головних єгипетських богинь.

Читайте також: Одна історія. Як відкриття мореплавця Джеймса Кука призвело до його загибелі

Згідно із заповітом Птолемея XIII, батька цариці, який помер у 51 році до нашої ери, престол переходив до 18-річної Клеопатри та її молодшого брата, якому тоді було заледве 11. Їхній шлюб був формальним, оскільки за звичаєм жінка не могла царювати самостійно. На престол вона зійшла з офіційним титулом "Теа Філопатор" – тобто богиня, любляча батька. Клеопатра спочатку правила одна, відсторонивши малолітнього брата, але потім останній взяв реванш, заручившись підтримкою своїх вихователів. У одному з документів ім'я Птолемея підкреслено фігурує на першому місці.

Через боротьбу за владу Цариці довелося шукати військової підтримки у Сирії. На кордоні з Єгиптом вона розбила табір. На її шляху назад до країни розташувався з військом брат. Переломним моментом міжусобиць стало вбивство римського сенатора Помпея.

Читайте також: Одна історія. Як Вільгельм Рентген отримав першу в історії Нобелівську премію з фізики

Програвши Юлію Цезарю у боротьбі за владу в Римі, Гней Помпей Великий тікав до Єгипту, де якраз в цей час Клеопатра боролася за престол з братом-чоловіком Птолемеєм. Бажаючи схилити Цезаря на свій бік, фараон наказав убити Помпея, ледве той зійшов на берег. Але цар прорахувався: Цезар, який в гонитві за Помпеєм висадився в Єгипті, розгнівався цією розправою і став арбітром у суперечці між Птолемеєм і Клеопатрою.


Спроба відтворити зовнішність Клеопатри

Цезар був зацікавлений у тріумфі Клеопатри, яка могла б згодом стати його вдячною маріонеткою. Він кличе до себе царицю, яка була змушена пробиратися до Олександрії крізь охорону свого брата-чоловіка. Її шанувальник, сицилієць Аполлодор, таємно провіз Клеопатру в рибальському човні, а потім проніс в покої Цезаря, заховавши у великому мішку.

Як Клеопатра стала єдиною правителькою Єгипту – дивіться у програмі.

Теги: Одна історія Історія Єгипет
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 1 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Пригоди
сьогодні, 11:01 Пригоди "іхтамнєт"-ів та вибори Путіна в Росії: хвилина гумору від карикатуристів
3227
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сьогодні, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1832
Будни
сьогодні, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 2226
Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
11 березня, 22:01 Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
Блог Медіа 1538
Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
11 березня, 21:39 Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
1350
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук