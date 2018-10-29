Одна история. Почему издатели боялись публиковать произведения Толкина

Создатель энтов, орков, хоббитов, эльфов, черных всадников, туманных гор и "Черной страны" Мордор, братства кольца и темного властелина. Английский писатель, поэт, филолог, профессор Оксфордского университета, классик мировой литературы ХХ века и один из основателей "высокого фэнтези" – Джон Ролан Руэл Толкин.

Родился будущий профессор 3 января 1892 года в городе Блумфонтейн. В то время этот город был столицей Оранжевого Свободного Государства, в настоящее время – административный центр Южноафриканской Республики.

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Когда Джону исполнилось три года, он вместе с младшим братом и матерью поехали навестить родственников в Англии, однако впоследствии в Африке от ревматизма умер отец Толкина, поэтому семья осталась жить в Великобритании. Сначала они жили в Бирмингеме, впоследствии переехали в его пригород Сергоул-Миллза. Начальное образование Джон получил дома, мать учила его писать, читать, рисовать, а также – основам латыни. В 1904 году она умерла от сахарного диабета, а опеку над детьми предварительно передала отцу Фрэнсису Хавьеру Моргану из Бирмингемской Оратории. Тогда Толкин переехал в приют миссис Фолкнер для детей-сирот.

С детства Толкин увлекался языками. Он изучал латынь, греческий, древнеанглийский, англосаксонский, французский, немецкий, испанский, финский, готский, валлийский и древнеисландский языки. Джон учился в Эксетер-колледже в составе Оксфордского университета, специализируясь на изучении классических языков, однако получил диплом с отличием по специальности "английская филология".

Джон Ролан Руэл Толкин

После окончания университета Толкин добровольно записался в ряды войска. Его зачислили в состав Ланкаширского стрелкового полка. В течение 11 месяцев он проходил обучение в Кэннок-Чейс, а 4-го июня 1916 года его перевели в 11-й батальон стрелкового полка в составе Британского экспедиционного корпуса. Толкин принял участие в наступлении англо-французских войск на реке Сомме во Франции. Только за один день в этой бойне погибло 60 тысяч англичан. Толкину удалось выжить.

27-го октября того же года его госпитализировали с окопной лихорадкой, которая в течение следующих двух лет давала рецидивы и требовала постоянного лечения. Остальные войны Джон провел в тылу, в Англии, переезжая с гарнизона в гарнизон и занимаясь штабной работой. Именно в это время он начал работать над мифологией и историей выдуманного в мечтах мира, который позже превратится во вселенную, в которой происходят события романа "Властелин колец".

Почему Толкин долгое время оставался малоизвестным писателем – смотрите в программе.