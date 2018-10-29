Одна історія. Чому видавці боялися публікувати твори Толкіна

Творець ентів, орків, гобітів, ельфів, чорних вершників, туманних гір та "Чорної країни" Мордору, братства персня та темного володаря. Англійський письменник, поет, філолог, професор Оксфордського університету, класик світової літератури ХХ століття та один із засновників "високого фентезі" – Джон Ролан Руел Толкін.

Народився майбутній професор 3 січня 1892 року у місті Блумфонтейн. На той час це місто було столицею Оранжевої Вільної Держави, нині – адміністративний центр Південноафриканської Республіки.

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Коли Джону виповнилося три роки, він разом із меншим братом та матір’ю поїхали відвідати родичів у Англії, однак згодом в Африці від ревматизму помер батько Толкіна, тож сім’я залишилася жити у Великій Британії. Спочатку вони мешкали у Бірмінгемі, згодом переїхали до його передмістя Сергоул-Міллза. Початкову освіту Джон здобував вдома, мати навчала його писати, читати, малювати, а також – основам латини. У 1904 році вона померла від цукрового діабету, а опіку над дітьми попередньо передала отцю Френсісу Хав’єру Моргану з Бірмінгемської Ораторії. Тоді Толкін переїхав до притулку місіс Фолкнер для дітей-сиріт.

З дитинства Толкін захоплювався мовами. Він вивчав латину, грецьку, давньоанглійську, англосаксонську, французьку, німецьку, іспанську, фінську, готську, валлійську та давньоісландську мови. Джон навчався в Ексетер-Коледжі у складі Оксфордського університету, спеціалізуючись на вивченні класичних мов, однак отримав диплом із відзнакою за спеціальністю "англійська філологія".



Джон Ролан Руел Толкін

Після закінчення університету Толкін добровільно записався до лав війська. Його зарахували до складу Ланкаширського стрілецького полку. Протягом 11 місяців він проходив вишкіл у Кеннок-Чейсі, а 4-го червня 1916 року його перевели до 11-го батальйону стрілецького полку в складі Британського експедиційного корпусу. Толкін взяв участь у наступі англо-французьких військ на річці Соммі у Франції. Лише за один день у цій бійні полягло 60 тисяч англійців. Толкіну пощастило вижити.

27-го жовтня того ж року його госпіталізували із окопною гарячкою, яка протягом наступних двох років давала рецидиви і потребувала постійного лікування. Решту війни Джон провів у тилу, в Англії, переїжджаючи із гарнізону до гарнізону та займаючись штабною роботою. Саме в цей час він почав працювати над міфологією та історією вимріяного в думках світу, що пізніше перетвориться на всесвіт, у якому відбуваються події роману "Володар перснів".

Чому Толкін довгий час лишався маловідомим літератором – дивіться у програмі.