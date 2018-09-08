Одна история. Почему математик Тьюринг был "главным добытчиком победы над Гитлером"

Алан Матисон Тьюринг – один из самых известных английских математиков, логиков и криптографов. У него было большое будущее, однако многие исследования остались незавершенными. Он сделал неоценимый вклад в развитие информатики и математики, а его преждевременная смерть до сих пор остается предметом дискуссий.

Парень проявлял выдающиеся способности к математике еще с ранних лет. В 7 лет его отдали учиться в Шернборскую публичную школу, там он отметился как сторонник точных наук, при этом был одним из худших учеников в классе по гуманитарным предметам.

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Вместе со своим лучшим другом – Кристофером Моркомом – собирался поступать в Кембриджский университет, хотя после окончания школы был одним из последних в списке успеваемости учеников. Во время поступления в университет баллов будущий ученый таки не добрал, но отказываться от цели не собирался. В 1929 году его друг Кристофер умер от туберкулеза.

Это была большая трагедия для Алана. Однако именно из-за этого случая он не бросил попытки связать свою жизнь с именем именно этого учебного заведения и поступил в Королевский колледж Кембриджа. Там он учился три года под руководством известного математика Годфри Харди.



Алан Матисон Тьюринг

В 1936 году Тьюринг разработал проект устройства, имеющего все основные свойства современной информационной системы: программное управление, память и пошаговый способ действий. Он получил название "Машина Тьюринга". Во время Второй мировой войны Алана Тьюринга пригласили работать в Правительственную школу кодов и шифров – Блечли-Парк. Там он возглавил одну из пяти групп, занимавшихся расшифровкой закодированных немецкой шифрувальной машиной "Энигма" сообщений военно-морских и воздушных сил Германии.

В начале 1940 года он разработал машину, которая позволяла читать сообщения воздушных сил. Дешифрующее устройство получило название "Бомба" за характерный звук вращения механических барабанов, похожий на тиканье часов. А уже через полгода ему удалось взломать и более сложный код – военно-морских сил. Благодаря достижениям во взламывании шифров Черчилль назвал Тьюринга "главным добытчиком победы над Гитлером".



Математик разработал машину, которая позволяла читать сообщения воздушных сил

После войны Алан работал в шифроаналитическом бюро и Манчестерском университете, возглавлял проект создания компьютера – первой вычислительной машины – и работал над теоретическим учением развития форм живых организмов. У него было много перспективных идей для исследований и мечтаний. Однако все они остались незавершенными и неосуществимыми.

Почему преждевременная смерть математика до сих пор остается предметом дискуссий – смотрите в программе.