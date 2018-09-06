Одна история. "Он – это и есть океан" – факты о выдающемся исследователе подводного мира

"Он – это и есть океан" – так говорят о выдающемся исследователе, режиссере и изобретателе Жак-Иве Кусто, который посвятил 60 лет своей жизни исследованию подводного мира.

Будущий исследователь Жак-Ив Кусто, родившийся 11 июня 1910 года в небольшом французском городке Сент-Андре-де-Кюбзак, еще с юного возраста интересовался морем. В 20 лет он окончил морскую школу и поступил в военно-морскую академию.

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В 1936 году Кусто стал инструктором на крейсере Сюфрен. Именно с него он совершил свое первое погружение в водонепроницаемых очках, после которого понял, чему он посвятит свою жизнь. Через год Кусто женился на Симоне Мельхиор, которая на протяжении всей супружеской жизни поддерживала увлечение мужа и всячески помогала ему.



Первый собственный корабль у Кусто появился в 1950 году – это был легендарный "Калипсо", который сопровождал исследователя чуть ли не каждую его экспедицию.



Собственный корабль Кусто "Калипсо"



После трех лет экспедиций к Кусто пришла настоящая слава. В 1953 году он вместе с Фредериком Дюма написал книгу, ставшую бестселлером. Эта книга называлась "В мире безмолвия". Он же стал режиссером снятого по ее мотивам фильма – первой документальной ленты, которая получила "Золотую пальмовую ветвь", а впоследствии и премию "Оскар".

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В браке с Симоной у Кусто родилось двое сыновей, которые стали его верными помощниками. И эта помощь вылилась и в одну из величайших трагедий в жизни исследователя. В 1979 году погиб младший сын Кусто – Филипп – который помогал отцу со съемкой его очередного фильма о подводном мире. Трагедия произошла во время проверки самолета, который был недавно отремонтирован.



Жак-Ив Кусто и Симона Мельхиор



Все испытания проходили идеально, пока Филипп не осуществил посадку. Нос гидроплана сразу ушел под воду. Весь экипаж, находившийся на борту остался невредимым, кроме младшего сына Кусто. Он исчез в бескрайних глубинах, его объявили пропавшим без вести, а тело так и не нашли.



Впоследствии от рака умерла и жена Кусто. Второй раз Кусто женился в 1991 году, через год после смерти первой жены. Его избранницей стала женщина по имени Франсис Триплет, а через некоторое время после женитьбы Кусто сделал сенсационное заявление о том, что у них есть двое общих детей, родившихся задолго до смерти первой жены исследователя.

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Благодаря Жак-Иву Кусто, его изобретениям и исследованиям, мы сегодня знаем так много о невероятном жизни, бурлящей глубоко под водой. Первый акваланг, который Кусто изобрел еще в 1943 году, и до сих пор является прототипом современного снаряжения.



Французский исследователь Жак-Ив Кусто



Жак-Ив был восхищен подводным миром и серьезно занимался последствиями человеческого вмешательства в его среду. Так в 1981 году он основал некоммерческую организацию по охране морской среды "Фонд Кусто", которая действует по сей день.



Умер известный исследователь "голубого континента" в возрасте 87 лет. Его фильмы и книги, посвященные подводному миру, до сих пор остаются на пике популярности, ведь никто не может рассказать об океане лучше, чем человек, который и является этим океаном.