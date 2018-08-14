Одна история. Самые важные моменты жизни легендарного Стивена Хокинга

Стивен Уильям Хокинг большую часть своей жизни прожил со страхом смерти, нависшей над ним. И поскольку каждый день мог стать для него последним, он наслаждался каждой его минутой. Он показал всему миру неограниченные возможности человеческого разума и, несмотря на тяжелое физическое состояние, стал одним из самых известных ученых нашего времени.

Выдающийся физик интересовался наукой с детства, он без невероятных усилий вступил в Оксфордский университет и окончил его в 1962 году. После начал заниматься теоретической физикой. Еще в юном возрасте, когда Хокингу исполнилось 21 врачи диагностировали у него боковой амиотрофический склероз. Первые проявления заболевания были незначительными – малозаметная неуклюжесть движений и проблемы с координацией.

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Однако болезнь быстро прогрессировала. Стивен вспоминал, что врач, который поставил этот диагноз, сказал ему, что болезнь убьет его через 2-3 года. Однако такой приговор не сломал ученого, позже он говорил: "Хотя над моим будущим нависла туча, к своему удивлению я обнаружил, что теперь начал получать от жизни больше удовольствия, чем раньше".

Хокинг сосредоточился на исследованиях, которые сочетали сферы науки, философии и религии. Одним из самых известных его исследований было происхождение Вселенной. Он интересовался таким таинственным явлением как черные дыры и исследовал, что случается с материей, которую они втягивают. Одно из его открытий по этой тематике заключается в том, что черные дыры могут исчезать.

Стивен Хокинг

За свою жизнь Стивен Хокинг был дважды женат. От первого брака – Джейн Уайлд – у него родилась дочь и двое сыновей. Семья всегда поддерживала ученого и помогала справиться с заболеванием. В 1985 году Хокинг заболел пневмонией, которая дала серьезное осложнение. После необходимой операции он потерял голос и уже к тому времени передвигался с помощью коляски. Тогда возникла потребность в круглосуточном уходе за ученым.

Впоследствии у него была целая команда людей, которые ему помогали. С первой женой Хокинг прожил в браке 30 лет. Она была рядом с ним в самые сложные периоды его жизни. После потери голоса и полного паралича, Хокинг общался с ней с помощью алфавита, который она держала перед ним и поочередно указывала на буквы. Когда очередь доходила до необходимой буквы, ученый поднимал бровь.

Жены Хокинга

Так продолжалось пока компьютерный эксперт из Калифорнии Уолт Волтош не разработал специально для Хокинга программу, которая позволяла с помощью переключателя в ладони выбирать на экране нужные слова. Выбранное слово озвучивал синтезатор речи, который стал голосом Хокинга до конца его жизни. Ученый быстро привык и полюбил это замечательное изобретение и часто шутил, что единственной его проблемой является то, что синтезатор придает ему американский акцент.

Какие известные книги написал Стивен Хокинг – смотрите в программе.