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Одна історія. Найважливіші моменти життя легендарного Стівена Хокінга

Одна історія 61 Читать новость на русском

Стівен Вільям Хокінг більшу частину свого життя прожив зі страхом смерті, що нависла над ним. І оскільки кожен день міг стати для нього останнім, він насолоджувався кожною його хвилиною. Він показав усьому світу необмежені можливості людського розуму і, незважаючи на важкий фізичний стан, став одним із найвідоміших науковців нашого часу.

Видатний фізик цікавився наукою з дитинства, він без неймовірних зусиль вступив у Оксфордський університет і закінчив його у 1962 році. Опісля почав займатися теоретичною фізикою. Ще в юному віці, коли Хокінгу виповнився 21, лікарі діагностували у нього бічний аміотрофічний склероз. Перші прояви захворювання були незначними – малопомітна незграбність рухів та проблеми з координацією.

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Однак хвороба швидко прогресувала. Стівен згадував, що лікар, який поставив цей діагноз, сказав йому, що хвороба вб'є його за 2-3 роки. Проте такий вирок не зламав науковця, пізніше він говорив: "Хоча над моїм майбутнім нависла хмара, на свій подив я з’ясував, що тепер почав отримувати від життя більше задоволення, ніж раніше".

Хокінг зосередився на дослідженнях, які поєднували сфери науки, філософії та релігії. Одним із найвідоміших його досліджень було походження Всесвіту. Він цікавився таким таємничим явищем як чорні діри і досліджував, що трапляється із матерією, яку вони втягують. Одне з його відкриттів щодо цієї тематики полягає в тому, що чорні діри можуть зникати.


Стівен Хокінг

За своє життя Стівен Хокінг був двічі одруженим. Від першого шлюбу – з Джейн Вайлд – у нього народилася донька та двоє синів. Сім'я завжди підтримувала вченого і допомагала впоратися із захворюванням. У 1985 році Хокінг захворів на пневмонію, яка дала серйозне ускладнення. Після необхідної операції він втратив голос і вже до того часу пересувався за допомогою візка. Тоді виникла потреба у цілодобовому догляді за вченим.

Згодом у нього була ціла команда людей, які йому допомагали. З першою дружиною Хокінг прожив у шлюбі 30 років. Вона була поряд із ним у найскладніші періоди його життя. Після втрати голосу та повного паралічу, Хокінг спілкувався із нею за допомогою алфавіту, який вона тримала перед ним і почергово вказувала на букви. Коли черга доходила до необхідної букви, вчений підіймав брову.


Дружини Хокінга

Так продовжувалося допоки комп'ютерний експерт з Каліфорнії Волт Волтош не розробив спеціально для Хокінга програму, яка дозволяла за допомогою перемикача у долоні вибирати на екрані потрібні слова. Вибране слово озвучував синтезатор мовлення, який став голосом Хокінга до кінця його життя. Вчений швидко звик і полюбив цей чудовий винахід і часто жартував, що єдиною його проблемою є те, що синтезатор надає йому американського акценту.

Які відомі книги написав Стівен Хокінг – дивіться у програмі. 

Теги: Одна історія Стівен Хокінг наука Космос
Джерело: 24 канал
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