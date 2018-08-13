Одна история. "Маленькое черное платье": как Коко Шанель стала иконой стиля

"Я не занимаюсь модой. Я сама – мода", – эти слова принадлежат женщине, которая ввела в моду черное маленькое платье, приталенный жакет и маленькие шляпки. И действительно, она была едва ли не важнейшей фигурой мира моды ХХ века – Габриель Бонер Шанель или просто Коко Шанель.

Детство маленькая Коко провела в детском приюте вместе с четырьмя своими братьями и сестрами. Мать умерла, когда девочке было 6 лет, а отец впоследствии их просто бросил. Когда Габриель исполнилось 18 лет, она устроилась продавцом в магазин одежды, а в свободное время любила петь в кабаре. Читайте также: Одна история. Почему Холодная война вызвала глубокие структурные проблемы в советской системе Во время одного из таких выступлений ее полюбил офицер кавалерии Этьен Бальзан. Он был состоятельным человеком, владельцем большого наследства, поэтому Коко вскоре согласилась на предложение – переехать к нему в Париж. Однако Шанель не была довольна совместной жизнью с Бальзаном. Прав в резиденции этого человека у Коко было чуть больше, чем у прислуги, а о ее мечте – открыть собственный магазин одежды – он и вовсе не хотел слышать.

Мечта Коко Шанель открыть собственную лавку осуществилась Очень скоро Шанель надоело мириться с такими отношениями и она ушла от Бальзана к его другу – Артуру Капелю. Именно он стал самой большой любовью Коко. Он помог открыть ей первый магазин и знаменитое ателье, дом моды на улице Камбон. Отношения у Коко и Артура были своеобразными. Артур был знаменитым ловеласом, в 1918 году он женился на английской аристократке, однако свою связь с Шанель даже и не думал разрывать. Их отношения продолжались до самой смерти Капеля. В 1919 году он погиб в автокатастрофе – это был самый тяжелый период в жизни Коко. Следующей любовью для Шанель стал эмигрант из России – Дмитрий Павлович Романов. Именно он познакомил Коко с химиком Эрнестом Бо, автором аромата Chanel №5. Это был первый синтезированный парфюм, который не повторял запах какого-то единого цветка. Аромат, название которого посвящено знаменитой кутюрье, является одним из самых популярных и сегодня.

Аромат Chanel №5 является самым популярным в мире В 20-х годах прошлого века Коко была уже достаточно известным модельером. В 1926 году американский журнал Vogue приравнял по универсальности и популярности ее маленькое черное платье к автомобилю "Ford". Но огромный успех прервался в 1939 году, вспыхнула Вторая мировая война. Шанель закрыла все свои магазины и свой дом моды. Многие кутюрье покинули страну, но Коко осталась в Париже. Тогда стало известно о самом скандальном ее романе – отношениях с немецким агентом Гансом Гюнтером фон Динклаге, известным как Шпатц – правой рукой Гитлера. Появились свидетельства, что Коко стала агентом по прозвищу Модная Шляпка и принимала активное участие в переговорах немцев с союзниками. Когда слухи об этом дошли до французского правительства, его представители предоставили Коко выбор: тюрьма или добровольная эмиграция. Так, после окончания войны Коко уехала в Швейцарию, а в Париж и в мир моды вернулась аж в 1954 году. На то время ей уже исполнился 71 год. Но столь почтенный возраст не помешал модельеру с мировым именем вернуть былую славу.