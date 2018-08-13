Одна історія. "Маленьке чорне плаття": як Коко Шанель стала іконою стилю

"Я не займаюся модою. Я сама – мода", – ці слова належать жінці, яка впровадила в моду чорну маленьку сукню, приталений жакет і маленькі капелюшки. І справді, вона була чи не найважливішою фігурою світу моди ХХ століття – Габрієль Бонер Шанель або ж просто Коко Шанель.

Дитинство маленька Коко провела у дитячому притулку разом із чотирма своїми братами і сестрами. Мати померла, коли дівчинці було 6 років, а батько згодом їх просто покинув. Коли Габрієль виповнилося 18 років, вона влаштувалася продавцем у магазин одягу, а у вільний час любила співати у кабаре.

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Під час одного із таких виступів її вподобав офіцер кавалерії Етьєн Бальзан. Він був заможним чоловіком, власником великого спадку, тож Коко невдовзі погодилася на пропозицію – переїхати до нього в Париж. Проте Шанель не була задоволеною спільним життям із Бальзаном. Прав у резиденції цього чоловіка в Коко було трохи більше, ніж у прислуги, а про її мрію – відкрити власну крамницю одягу – він і зовсім не хотів чути.





Мрія Коко Шанель відкрити власну крамницю здійснилася Мрія Коко Шанель відкрити власну крамницю здійснилася

Дуже скоро Шанель набридло миритися із такими відносинами і вона пішла від Бальзана до його друга – Артура Капеля. Саме він став найбільшим коханням Коко. Він допоміг відкрити їй перший магазин та знамените ательє, дім моди на вулиці Камбон. Стосунки у Коко та Артура були своєрідними. Артур був знаменитим ловеласом, у 1918 році він одружився із англійською аристократкою, проте свій зв'язок із Шанель навіть і не думав розривати.

Їхні стосунки тривали до самої смерті Капеля. У 1919 році він загинув у автокатастрофі – це був найважчий період у житті Коко. Наступним коханням для Шанель став емігрант із Росії – Дмитро Павлович Романов. Саме він познайомив Коко з хіміком Ернестом Бо – автором аромату Chanel №5. Це був перший синтезований парфум, який не повторював запах якоїсь єдиної квітки. Аромат, назва якого присвячена знаменитій кутюр’є, є одним із найпопулярніших і до сьогодні.

Аромат Chanel №5 є найпопулярнішим у світі

У 20-х роках минулого століття Коко була вже достатньо відомим модельєром. У 1926 році американський журнал Vogue прирівняв за універсальністю і популярністю її маленьку чорну сукню до автомобіля "Ford". Але величезний успіх перервався у 1939 році – спалахнула Друга світова війна. Шанель закрила всі крамниці та свій дім моди. Багато кутюр’є покинули країну, проте Коко залишилася в Парижі. Тоді стало відомо про найскандальніший її роман – стосунки із німецьким агентом Гансом Гюнтером фон Дінклаге, відомим як Шпатц – права рука Гітлера.

З’явилися свідчення, що Коко стала агентом на прізвисько Модний Капелюшок і брала активну участь у переговорах німців із союзниками. Коли чутки про це дійшли до французького уряду, його представники надали Коко вибір: в’язниця або добровільна еміграція. Так, після закінчення війни Коко виїхала у Швейцарію, а в Париж і у світ моди повернулася аж у 1954 році. На той час їй уже виповнився 71 рік. Але такий поважний вік не завадив модельєру зі світовим іменем повернути колишню славу.



Коко Шанель – модельєр зі світовим іменем

Коко Шанель – модельєр зі світовим іменем

Вона удосконалила свої класичні моделі, а найбагатші та найвідоміші жінки стали постійними відвідувачками її показів. Коко співпрацювала із голлівудськими студіями і одягала таких зірок як Одрі Гепберн та Ліз Тейлор. Ця неповторна жінка прожила насичене життя, у неї було багато романів, але вона так і не вийшла заміж і не стала матір’ю.

Захопленням усього її життя була мода, яку вона творила і якою вона сама була. Померла знаменита Шанель у віці 87 років. Коли після сумної події досліджували гардероб головного модельєра століття, то виявили там лише три сукні.