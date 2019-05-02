Одна история. За что Леонардо да Винчи получил мировое признание

За свою жизнь он сумел заложить фундамент современной ботаники, архитектуры, инженерии. Его картины были и остаются уникальными и мистически привлекательными, которые до сих хранят в себе определенную загадку. Одна из самых гениальных личностей в истории, уникум, который опередил свое время – Леонардо да Винчи.

Легендарный изобретатель, исследователь и художник родился 15 апреля 1452 года в тосканском поселке Винчи. Будучи внебрачным сыном адвоката и никому неизвестной крестьянки, Леонардо с детства чувствовал притеснения со стороны окружающих.

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В юные годы будущий гений отличался от своих сверстников статным телом, удивительной притягательностью и жаждой к знаниям. Он проводил много свободного времени на природе изучая окружающую среду. Уже тогда было заметно его необычное отношение к миру и восприятие окружающего в другом ракурсе.

До 15 лет парень успел освоить пение, игру на лире, рисование и делал большие успехи в математических науках. В подростковом возрасте да Винчи стал подмастерьем у знаменитого в то время художника Андреа дель Верроккьо. Их взгляды на жизнь совпадали поэтому процесс обучения приносил удовольствие обоим. Прошло несколько лет и Леонардо получил звание мастера.

О увлекательную историю всемирно гения – смотрите в программе "Одна история".