Одна історія. За що Леонардо да Вінчі здобув світове визнання

За своє життя він зумів закласти фундамент сучасної ботаніки, архітектури, інженерії. Його картини були і залишаються унікальними і містично привабливими, які до сьогодні зберігають у собі певну загадку. Одна з найгеніальніших постатей в історії, унікум, який випередив свій час – Леонардо да Вінчі.

Легендарний винахідник, дослідник і митець народився 15 квітня 1452 року в тосканському селищі Вінчі. Будучи позашлюбним сином адвоката і нікому невідомої селянки, Леонардо змалку відчував утиски з боку оточуючих.

Читайте також: Одна історія. Як Юлій Цезар став найвеличнішим полководцем усіх часів

В юні роки майбутній геній відрізнявся від своїх однолітків статним тілом, надзвичайною привабливістю і спрагою до знань. Він проводив багато вільного часу на природі вивчаючи навколишнє середовище. Вже тоді було помітно його незвичайне ставлення до світу і сприйняття навколишнього в іншому ракурсі.

До 15 років хлопець встиг освоїти спів, гру на лірі, малювання і робив великі успіхи в математичних науках. У підлітковому віці да Вінчі став підмайстром у знаменитого в той час художника Андреа дель Верроккйо. Їхні погляди на життя збігалися тому процес навчання приносив задоволення обом. Минуло кілька років і Леонардо отримав звання майстра.

Про захопливу історію всесвітньовідомого генія – дивіться у програмі "Одна історія".