Одна из крупнейших сетей АЗС прекратит существование в Украине

Основатель крупной сети АЗС "БРСМ-Нафта" Андрей Биба решил досрочно расторгнуть договор аренды 63 АЗС в 17 областях Украины, которые принадлежат экс-министру времен Януковича Эдуарду Ставицкому.

Об этом он сообщил профильному изданию enkorr.

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Договор об аренде действителен до 1 сентября 2019 года. Но поскольку со стороны Ставицкого неоднократно предпринимались попытки рейдерского захвата торговой марки и моей части АЗК, я принял решение расторгнуть договор аренды, чтобы раз и навсегда закончить эту историю,

– заявил Биба.

Основатель сети отметил, что передача станций будет проходить на протяжении августа. В частности в это время будет вывезено торговое оборудование и топливо, что остается в резервуарах АЗС. Кроме того, АЗС будут дебрендированы.

"Мы достигли джентельменского соглашения о вывозе своего имущества. Было встречное пожелание об использовании нашего торгового знака, но здесь наша позиция жесткая – под брендом БРСМ будем торговать только мы", – подчеркнул он.

В то же время, мужчина добавил, что, скорее всего, АЗС будут сданы в аренду одному из действующих игроков рынка.

Заметим, после выхода из соглашения об аренде у Бибы осталась сеть из 133 АЗС.

Сеть БРСМ была основана в 1995 году Андреем Бибой и Олегом Полищуком. В 2007 году последний продал свои 50% акций сети Эдуарду Ставицкому. В 2016 году партнеры разделили бизнес пополам, каждому отошло по 63 АЗС. Сейчас станции Ставицкого находятся в управлении компании "Стейт Ойл", которая контролируется Андреем Бибой.



В 2017 году между бывшими партнерами возник конфликт. Летом того же года он вышел в публичную плоскость и в сентябре был решен мировым соглашением. Однако уже в декабре конфликт возобновился: автозаправочные станции, нефтебазы и другое имущество, принадлежащие Биби, отошли компании Ставицкого. Биба утверждает, что перерегистрация прошла мошенническим путем с использованием поддельной доверенности его нотариуса.



В июле 2018 года сеть состояла из 196 станций. По итогам 2017 года "БРСМ Нафта" была пятой в Украине по количеству АЗС.