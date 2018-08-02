Одна з найбільших мереж АЗС припинить існування в Україні

Засновник великої мережі АЗС "БРСМ-Нафта" Андрій Біба вирішив достроково розірвати договір оренди 63 АЗС у 17 областях України, які належать екс-міністру часів Януковича Едуарду Ставицькому.

Про це він повідомив профільному виданню enkorr.

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Договір про оренду дійсний до 1 вересня 2019 року. Але оскільки з боку Ставицького неодноразово робилися спроби рейдерського захоплення торгової марки і моєї частини АЗК, я прийняв рішення розірвати договір оренди, щоб раз і назавжди закінчити цю історію,

– заявив Біба.

Засновник мережі зазначив, що передача станцій відбуватиметься впродовж серпня. Зокрема у цей час буде вивезено торгове обладнання і паливо, що залишається в резервуарах АЗС. Окрім того, АЗС будуть дебрендовані.

"Ми досягли джентельменської угоди про вивезення свого майна. Було зустрічне побажання про використання нашого торгового знаку, але тут наша позиція жорстка – під брендом БРСМ будемо торгувати тільки ми", – наголосив він.

Водночас, чоловік додав, що, швидше за все, АЗС будуть здані в оренду одному з діючих гравців ринку.

Зауважимо, після виходу з угоди про оренду у Біби залишилася мережа зі 133 АЗС.

Мережа БРСМ була заснована в 1995 році Андрієм Бібою та Олегом Поліщуком. У 2007 році останній продав свої 50% акцій мережі Едуарду Ставицькому. У 2016 році партнери розділили бізнес навпіл, кожному відійшло по 63 АЗС. Наразі станції Ставицького перебувають в управлінні компанії Стейт Ойл, що контролюється Андрієм Бібою.



У 2017 році між колишніми партнерами виник конфлікт. Влітку того ж року він вийшов в публічну площину і у вересні був вирішений мировою угодою. Однак уже в грудні конфлікт поновився: автозаправні станції, нафтобази та інше майно, що належать Бібі, відійшли компанії Ставицького. Біба стверджує, що перереєстрація пройшла шахрайським шляхом з використанням підробленої довіреності його нотаріуса.



У липні 2018 року мережа складалася зі 196 станцій. За підсумками 2017 року "БРСМ Нафта" була п’ятою в Україні за кількістю АЗС.