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      Одна из мусульманских стран ввела смертную казнь за супружескую измену

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      Одна из мусульманских стран ввела смертную казнь за супружескую измену
      / novostivmire.com

      В азиатской стране Бруней Даруссалам ввели смертную казнь за секс между лицами одного пола, супружескую измену и изнасилование. Как казнить людей – побитием камнями, расстрел, инъекции, повешение, – пока неизвестно.

      Соответствующий закон несколько лет переносили, однако 3 апреля он все же вступил в силу, пишет "Радио Свобода".

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      Бруней стал единственной страной в Восточной и Юго-Восточной Азии, где законы шариата вывели на общенациональный законодательный уровень, как в ближневосточных странах, в частности в Саудовской Аравии.

      В стране не казнили людей несколько десятков лет. Но султан Брунея Хассанал Болкиах считает, что это нужно, чтобы "исламское учение в этой стране становилось сильнее".

      Закон сильно раскритиковали в ООН, назвав "жестоким и бесчеловечным". А в Amnesty International заявили, что власти Брунея нарушают обязательства, которые взяли на себя в сфере соблюдения прав человека, и призвала пересмотреть уголовный кодекс.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Іслам Религия
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