Одна з мусульманських країн запровадила смертну кару за подружню зраду

В азійській державі Бруней Даруссалам запровадили смертну кару за секс між особами однієї статі, подружню зраду і зґвалтування. Як саме страчуватимуть людей – через каменування, розстріл, ін'єкції, повішання, – наразі невідомо.

Відповідний закон кілька років переносили, проте 3 квітня він все ж набув чиннності, пише "Радіо Свобода".

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Так, Бруней став єдиною країною у Східній і Південносхідній Азії, де закони шаріату вивели на загальнонаціональний законодавчий рівень, як це є у близькосхідних країнах, зокрема у Саудівській Аравії.

У країні не страчували людей кілька десятків років. Але султан Брунею Хассанал Болкіах вважає, що це потрібно, аби "ісламське вчення в цій країні ставало сильнішим".

Закон дуже розкритикували в ООН, назвавши "жорстоким і нелюдяним". А в Amnesty International заявили, що влада Брунею порушує зобов’язання, які та взяла на себе у сфері дотримання прав людини, і закликала переглянути кримінальний кодекс.