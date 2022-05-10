Исторические параллели
Вообще для Путина подходит другой список русских императоров – Павел І, Николай І, Николай ІІ. Он его может идеально продолжить, может быть со своим оригинальным финалом.
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Никто из зарубежных гостей не приехал на путинский праздник. А Президент Зеленский в это время как гвоздь программы участвует в саммите "Большой семерки", из которой Путина выгнали еще в 2014 году. А теперь клеймят его как военного преступника.
И тут еще Президент США Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.
По Фрейду
И поскольку именно украинцы испортили путину его главный праздник, не потому ли он избегал упоминать Украину в своем выступлении.
Здесь по Фрейду, только наоборот – сознательное избегание упоминания неприятного и расстраивающего явления.
Кремлевского начальника Украина уже не только раздражает и вызывает у него агрессию, она его пугает.
Он этого, наверное, еще не осознает, но раз боится упоминать, значит реально боится. Бойся, Путин! Главные страхи еще впереди.
В дополнение ко всем путинским проблемам еще и самолет "судного дня" не взлетел. И авиационный парад пришлось отменять. Одни обломы. Но "судный день" Путина еще ждет. Пусть готовится!
Байден подписал ленд-лиз для Украины – смотрите видео: