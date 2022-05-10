Історичні паралелі

Для Путіна підходить інший список російських імператорів – Павєл І, Ніколай І, Ніколай ІІ. Він може ідеально продовжити, може, навіть зі своїм оригінальним фіналом.

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Ніхто із закордонних гостей не приїхав на путінське свято. А Президент Зеленський у цей час бере участь у саміті "Великої сімки", з якої Путіна вигнали ще у 2014 році. А тепер таврують його як військового злочинця.

І тут ще Президент США Байден підписав закон про ленд-ліз для України.

За Фрейдом

І оскільки саме українці зіпсували Путіну його головне свято, чи не тому воно уникало згадувати Україну у своєму виступі.

Тут за Фрейдом, тільки навпаки – свідоме уникнення згадки про неприємне і засмучене явище.

Кремлівського начальника Україна вже не тільки дратує і викликає у нього агресію, вона його лякає. Він цього, напевно, ще не усвідомлює, але якщо боїться згадувати, значить – реально боїться. Бійся, Путін! Головні страхи ще попереду.

На додачу до всіх путінських проблем ще й "літак судного дня" не злетів. І авіаційний парад довелося скасовувати. Самі обломи. Але "судний день" на Путіна ще чекає. Нехай готується!

Байден підписав ленд-ліз для України – дивіться відео: