Одни и те же люди: журналист показал российского наемника-"универсала"

Когда нужно дестабилизировать ситуацию в какой-то стране в Европе, Россия использует одних и тех же провокаторов, что и в Крыму и на Донбассе.

Об этом пишет Денис Казанский на своей странице в Facebook, опубликовав фото и информацию о российском провокаторе – Братиславе Живковиче.

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"Сербский националист-"четник", который сначала участвовал в захвате Крыма, потом воевал за боевиков "ЛДНР", а позже принимал участие в попытке государственного переворота в Черногории, в организации которого официально обвинили Россию", – пояснил он.

И это не весь список мест, к которым причастен Братислав Живкович. В 2017 году он шпионил для Москвы в Румынии, где собирал информацию о местной базе НАТО.

За это его выслали из страны и запретили ему въезд на 15 лет. Сейчас он находится в Болгарии, где поддерживает связь с местной пророссийской ультраправой партией "Атака". Неизвестно, что он готовит сейчас там. Возможно тоже какой-то переворот,

– добавил Казанский.

Журналиста также возмутил тот факт, что человек, который убивал украинцев на Донбассе и принимал участие в оккупации Крыма, свободно находится в стране Евросоюза. Кроме того, Братислав Живкович является реальной угрозой мира на Балканах.

Поэтому, по мнению блогера, пока Россия не начала войну и там, стоит принять срочные меры.