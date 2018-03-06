Одні й ті ж люди: журналіст показав російського найманця-"універсала"

Коли потрібно дестабілізувати ситуацію у якійсь країні в Європі, Росія використовує одних і тих же провокаторів, що й у Криму та на Донбасі.

Про це пише Денис Казанський на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фото та інформацію про російського провокатора – Братислава Живковича.

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"Сербський націоналіст-"четник", який спочатку брав участь у захопленні Криму, потім воював за бойовиків "ЛДНР", а пізніше брав участь у спробі державного перевороту у Чорногорії, в організації якого офіційно звинуватили Росію", – пояснив він.

І це не весь список місць, до яких причетний Братислав Живкович. У 2017 році він шпигував для Москви у Румунії, де збирав інформацію про місцеву базу НАТО.

За це його вислали з країни і заборонили йому в'їзд на 15 років. Зараз він перебуває у Болгарії, де підтримує зв'язок з місцевою ультраправої проросійською партією "Атака". Невідомо, що він готує зараз там. Можливо теж якийсь переворот,

– додав Казанський.

Журналіста також обурив той факт, що людина, яка вбивала українців на Донбасі та брала участь в окупації Криму, вільно перебуває у країні Євросоюзу. Окрім того, Братислав Живкович є реальною загрозою миру на Балканах.

Тож, на думку блогера, поки Росія не почала війни і там, варто вжити невідкладних заходів.