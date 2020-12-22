В больницах Украины, в частности в Житомирской области, есть проблема с нехваткой медицинского кислорода, что приводит к тяжелым последствиям, в том числе и к смертям пациентов.

Но в то же время есть города, которые полностью им обеспечены благодаря благотворительной помощи.

Hromadske выясняло, почему так происходит и как можно решить проблему. В частности, отмечается, что каждая больница заключает договоры с поставщиками по объемам кислорода через систему Prozorro, чтобы получить кислород за государственный счет.

Причина того, что некоторые города полностью обеспечены кислородными концентраторами, у благотворителей, которые инвестируют значительные средства в медучреждения и закупают оборудование. Одним из таких является Мариуполь. С начала пандемии коронавируса было передано более 20 тысяч экспресс-тестов, средств индивидуальной защиты для медиков, анализаторов проб в комплекте с тест-системой и боксом биобезопасности, а также другое оборудование, необходимое для проведения высокоточных анализов.

Кроме того, с начала года в Мариуполе обустроены 343 точки прямой подачи кислорода в медучреждениях города. Инвестиции в строительство кислородной инфраструктуры в четырех больницах города составили 26,5 млн грн. А в ноябре в медучреждения Мариуполя меткомбинат имени Ильича доставил более 59 тыс. куб. м кислорода на сумму 3,2 млн грн.

Что касается других больниц, раньше нужно было проводить тендеры, и из-за коронавируса закупки происходят по упрощенной системе. По данным Dozorro, уже в марте больницы купили кислорода вдвое больше, чем в январе. А осенью, когда количество больных начало расти, спрос на кислород стал еще больше. Если в январе на кислород потратили 10,9 млн гривен, то в октябре на это ушло 38,5 млн.

Компания "Криогенсервис" работает посредником между производителем и больницей. Она покупает медицинский кислород на заводах, откуда доставляет его больницам. Если нужен кислород в баллонах, то компания самостоятельно перегоняет его в газообразное состояние на пунктах распределения. Таких в Украине – 34. Самое сложное это возить кислород в Киев и Киевскую область. Там нужны большие объемы, а заводов рядом нет.

Если коротко подытожить – получается замкнутый круг. Больницам не хватает кислорода из-за того, что растет количество пациентов. Они обращаются к поставщикам, которые зависят от заводов, а заводы не дают больше, потому что им не хватает мощностей. В то же время Минздрав уверяет, что помогает больницам деньгами, а кислорода хватает.