В лікарнях України, зокрема на Житомирщині, є проблема з нестачею медичного кисню, що призводить до тяжких наслідків, зокрема, і смертей пацієнтів.

Але у той же час є міста, які повністю ним забезпечені завдяки благодійній допомозі.

Hromadske з'ясовувало, чому так відбувається та як можна вирішити проблему. Зокрема, зазначається, що кожна лікарня укладає договори з постачальниками щодо об’ємів кисню через систему Prozorro, щоб одержати кисень за державний кошт.

Причина того, що деякі міста повністю забезпечені кисневими концентраторами, у благодійниках, які інвестують значні кошти в медзаклади та закуповують обладнання. Одним із таких є Маріуполь. З початку пандемії коронавірусу було передано понад 20 тисяч експрес-тестів, засоби індивідуального захисту для медиків, аналізатор проб у комплекті з тест-системою і боксом біобезпеки, а також інше обладнання, необхідне для проведення високоточних аналізів.

Крім того, з початку року в Маріуполі облаштовано 343 точки прямої подачі кисню в медустановах міста. Інвестиції в будівництво кисневої інфраструктури в чотирьох лікарнях міста склали 26,5 млн грн. А в листопаді в медустанови Маріуполя меткомбінат імені Ілліча доставив понад 59 тис. куб. м кисню на суму 3,2 млн грн.

Що стосується інших лікарень, раніше потрібно було проводити тендери, та через коронавірус закупівлі відбуваються за спрощеною системою. За даними Dozorro, уже в березні лікарні купили кисню вдвічі більше, ніж у січні. А восени, коли кількість хворих почала стрімко зростати, попит на кисень став ще більшим. Якщо в січні на кисень витратили 10,9 млн гривень, то у жовтні на це пішло 38,5 млн.

Компанія "Кріогенсервіс" працює посередником між виробником та лікарнею. Вона купує медичний кисень на заводах, звідки доставляє його лікарням. Якщо потрібен кисень у балонах, то компанія самотужки переганяє його в газоподібний стан на пунктах розподілу. Таких в Україні — 34. Найскладніше возити кисень у Київ та Київську область. Там потрібні великі об’єми, а заводів поруч немає.

Якщо коротко підсумувати — виходить замкнуте коло. Лікарням не вистачає кисню через те, що зростає кількість пацієнтів. Вони звертаються до постачальників, які залежать від заводів, а заводи не дають більше, бо їм не вистачає потужностей. Водночас МОЗ запевняє, що допомагає лікарням грошима, а кисню вистачає.