Россия уже за бортом
Чем бы и на каком рубеже не закончилась преступная война, развязанная Владимиром Путиным против Украины, война, которая не имеет ни поводов, ни оправданий, так вот – чем бы ни закончились события на военном театре, одно глобальное следствие войны уже вполне очевидно: это тотальный разрыв России с Западом ил Запада с Россией.
Стоит внимания Путин – это лишь мелкий питерский гопник
Однако общий эффект есть. Уже первая неделя войны позволила Кремлю нанести ядерный удар по российским независимым медиа, принять абсолютно сталинистский "закон о фейках", развязать травлю и преследование любого несогласия, и вынести на гребень публичной политики самый низкий, плебейский и агрессивный извод русского псевдопатриотизма.
С другой стороны, этот аваланш диктатуры подкрепляется практически полным разрывом экономических связей с Западом. Поднявшись на одну ступень исторического воображения, можно видеть, что это все в определенном смысле и есть цель войны, что речь идет ни много, ни мало об очередном историческом повороте в судьбе России.
Важное Русские, мы все проср*ли, накроет всех
Спираль истории повторяется
Без всяких преувеличений мы имеем дело с чем-то сравнимым с тем разрывом, который имел место ровно сто лет назад – в результате путча большевиков и гражданской войны, начавшейся после него.
Как и тогда, Россия оказывается с корнем вырвана из своей исторической ниши "полузапада" – большой периферии Европы и отгорожена от Запада "железным занавесом", по которой социальный порядок определяется сочетанием политической автаркии, экономической автаркии и диктатуры с использованием более-менее жестких форм террора против собственного населения.
Как и тогда, Россия выглядит в глазах Запада (и многих стран, которые к нему не относятся) не просто агрессором, а каким-то миром прокаженных, социальным зазеркальем. Сейчас парадокс заключается в том, что неуспех войны, который не ведет пока к изменениям политических балансов внутри "информационного пузыря" России, не меняет, а лишь усиливает эту трагическую траекторию.
История парадоксальна. Полное поражение Третьего Рейха привело Германию уже через сорок лет к процветанию, а к концу века она стала одной из сильнейших экономик мира. Победа большевиков в гражданской войне и десятилетие автаркии и конфронтации с Западом обрекли Россию на миллион жертв внутреннего террора, социальное прозябание, бедность и еще одну экономическую катастрофу в конце 20 века. Что мы "можем повторить"?
Обратите внимание – появились версии причин безумия Путина: смотрите видео