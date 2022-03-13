Росія уже за бортом
Чим би і на якому рубежі не закінчилася злочинна війна, розв'язана Володимиром Путіним проти України, війна, яка не має ні приводів, ні виправдань, так ось – чим би не закінчилися події на військовому театрі, один глобальний наслідок війни вже цілком очевидний: це тотальний розрив Росії із Заходом чи Заходу із Росією.
Варте уваги Путін – це лише дрібний пітерський гопник
Проте загальний ефект є. Вже перший тиждень війни дозволив Кремлю завдати ядерного удару по російських незалежних медіа, ухвалити абсолютно сталіністський "закон про фейки", розв'язати цькування і переслідування будь-якої незгоди і винести на гребінь публічної політики найнижчий, плебейський і агресивний ізвод російського псевдопатріотизму.
З іншого боку, цей аваланш диктатури підкріплюється практично повним розривом економічних зв'язків із Заходом. Піднявшись на одну сходинку історичної уяви, можна бачити, що це все в певному сенсі і є мета війни, що йдеться ні багато, ні мало про черговий історичний поворот у долі Росії.
Важливе Росіяни, ми все проср*ли, накриє усіх
Спіраль історії повторюється
Без жодних перебільшень ми маємо справу з чимось порівнянним із тим розривом, який мав місце рівно сто років тому – в результаті путчу більшовиків і громадянської війни, що почалася після нього.
Як і тоді, Росія опиняється з коренем вирвана зі своєї історичної ніші "півзаходу" – великої периферії Європи та відгороджена від Заходу "залізною завісою", за якою соціальний порядок визначається поєднанням політичної автаркії, економічної автаркії та диктатури з використанням більш-менш жорстких форм терору проти власного населення.
Як і тоді, Росія виглядає в очах Заходу (і багатьох країн, що до нього не належать) не просто агресором, а якимось світом прокажених, соціальним задзеркаллям. Наразі парадокс полягає в тому, що неуспіх війни, який не веде поки що до змін політичних балансів усередині "інформаційного міхура" Росії, не змінює, а лише посилює цю трагічну траєкторію.
Історія парадоксальна. Повна поразка Третього Рейху привела Німеччину вже через сорок років до процвітання, а до кінця століття вона стала однією з найсильніших економік світу. Перемога більшовиків у громадянській війні й десятиліття автаркії та конфронтації із Заходом прирекли Росію на мільйони жертв внутрішнього терору, соціальне животіння, бідність і ще одну економічну катастрофу наприкінці 20 століття. Що ми "можемо повторити"?
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