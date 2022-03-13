Дієва зброя проти гопників

Досі пам'ятаю прізвисько – його звали Ганс. Не знаю, що з ним сталося, куди подівся, але пам'ятаю, що цей дрібний покидьок тероризував усіх, хто його боявся. Забирав гроші на сніданки, збивав дріб'язок – і не було на нього управи.

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Говорили, що він тягає в кишені небезпечну бритву і готовий пустити її в хід. Я добре пам'ятаю його наркоманську ходу, згорблені плечки і водянисті, бездумні очі.

Ми тоді були у 6 або 7 класі, він був на кілька років старший. Як я розумію, він ретельно вибирав, над ким знущатися, і його репутація створювала йому ореол грози району. А потім йому банально дали п***юлів. Такі ж, як і він приблатненні. Причому дали таких, що від репутації нічого не лишилося. Його вже ніхто не боявся. Потім в околицях були інші мерзотники, але від Ганса і пам'яті не залишилося.

Агресор має отримувати по зубах

Влада таких покидьків, як Ганс або Путін, тримається на страху. На тому, що їх бояться. На тому, що їх вважають сильними. Це магія зла – ми судимо про його могутність за допомогою свого інтелекту та уяви. А треба банально дати п***юлів.

Гопник нічого не боїться, крім сили. Грубої сили, яка ламає йому ніс та вибиває зуби. Європа, НАТО, США вважали, що Ганса, що розійшовся, можна утихомирити. Що його не можна злити, й тоді він схаменеться. Що з ним можна домовитись, піти йому на поступки. А треба було одразу п***ити. Тоді б війни не було – ні в Україні, ні в Іраку, ні в Сирії, ні в Грузії, ні в Криму та на Донбасі.

Наші дорогі союзники вважають Путіна політичним діячем, лідером нації, а він – дрібний пітерський гопник, якого вируванням російських г*мн винесло на вершини влади. Він – дрібний бандит, який зібрав собі банду з подібних йому боягузів. Так, у нього в кишені є ядерна бритва, але він – гопник і підживлюється винятково страхом потенційних жертв. А сам, насправді, мілкий та жалюгідний, і це його найбільший секрет.

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Ви намагаєтеся домовитися з тим, хто не є здатним домовлятися, з брехуном, який ніколи не тримає слова. Рецепт очевидний: просто дати йому п***юлів. І його соратнички-союзнички розбіжаться по кутках, затихнуть і не будуть завдавати ударів по ваших консульствах і базах.

Я не закликаю вас захистити нас, ми з вашою допомогою справляємось самі. Захистіть себе. Це ж цілком очевидна потреба. Чи досі неочевидна, панове?

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