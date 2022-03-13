Кара відповідальністю

Цікаво спостерігати, як викручуються совкові інфантили. Воно і зрозуміло: від слова "відповідальність" їх вивертає навиворіт, як одержимих при сеансі екзорцизму.

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Але істери – не істери, а відповідальність наздожене все одно. Усіх та кожного. Причому, я навіть готовий до того, що моя доля відповідальності буде вищою, ніж у якогось відбірного "ватана-кримнашиста" Васі з села Нижні Г*внищі. Отже, так вирішила її Величність Історія. І безглуздо на неї ображатися.

Круговій поруці настає кінець

Словом, пристібаємося й чекаємо. Ходив на мітинги чи не ходив? Вже немає значення. Росіяни, ми все проср*ли. Спільно. Всім згуртованим колективом згодних чи незгодних. Похр*н. Накриє всіх.

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Європейці, ви теж винні зі своїми Шредерами – Курцами – Меркелями – Макронами та іншими Ле Пенихами. Американці, за Обаму з перезавантаженнями і за рудого Трампа з його гарячим бажанням "порозумітися з чудовим хлопцем" – відповісте, без варіантів. Не хочеться? Зрозуміло. Але історію це "не колише" від слова взагалі.

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