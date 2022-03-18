Соответствующее видео Вечером 17 марта обнародовал Станислав Асеев. Он журналист, которого 31 месяц оккупанты держали в ужасной так называемой "тюрьме" "Изоляция".

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Украинского Героя встречали на коленях

Чтобы понять, ожидают ли Путина в Украине, просто посмотрите, как украинцы хоронят одного погибшего солдата,

– написал Асеев.

Журналист не написал, где происходило прощание.

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