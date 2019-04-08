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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Одно из предвыборных обещаний Зеленского противоречит сотрудничеству с МВФ

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Фото из открытых источников

      Сначала Зеленскому указывали на то, что его главный герой Голобородько в сериале "Слуга народа" говорит, что МВФ не нужен. А вот на встрече с бизнесменами Зеленский ответил, что будет сотрудничать с МВФ. Однако одно из предвыборных обещаний кандидата противоречит такому сотрудничеству. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал экономический эксперт Сергей Фурса.

      И такое обещание – это налоговая амнистия.

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      "Вопрос: для бизнеса только такая амнистия? Потому что даже если мы будем когда-то делать налоговую амнистию, ее надо сделать уже после того, как реформировали налоговую. Когда будет так: вот это предел, после этого мы все платим налоги. Просто так сделать налоговую амнистию – это люди легализуют средства, скажут "спасибо", потому что у них сейчас проблемы с финансовым мониторингом, с банками", – отметил финансовый аналитик.

      Почему сейчас все эти депутаты декларируют кучу кэша? Не потому что они не доверяют банкам. Потому что банки у них деньги взять не могут. Потому что они не могут сказать банкам где они. А вот они проведут амнистию и покажут: вот! Мол, у меня все легально. И после этого мы можем забыть, кстати, про борьбу с коррупцией. Потому что условный Ляшко задекларирует все, что у него есть, и за незаконным обогащением вы его не поймаете. Поэтому налоговая амнистия – это очень опасно,
      – отметил Фурса.

      Что такое налоговая амнистия?Это ряд мероприятий по предоставлению налогоплательщикам права уплатить суммы налогов, по которым истекли установленные налоговым законодательством сроки платежей.

      Признаки: одномоментность, то есть государство дает право легализовать свои доходы единовременно и за определенный промежуток времени; легализация собственности, за которую уплачен налог; отказ государства от правового преследования нарушителей.

      Видео: полное интервью с Сергеем Фурса

       

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      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 канал
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