В городе Сомервиль, в штате Массачусетс, власти приняли новое распоряжение о домашнем партнерстве. В документе говорится об узаконивании полиаморных отношений – когда отношения у людей есть сразу с несколькими партнерами по согласию всех сторон.

Люди смогут посетить своих партнеров в больницах

На такой шаг местную власть подтолкнуло ничто иное, как пандемия. Об этом информирует CNN.

Интересно Как понять, что вы идеальная пара: главные признаки счастливых отношений

Новое распоряжение поможет неженатым людям посещать своих партнеров с коронавирусной болезнью в больницах. Туда же добавили положение о полиамории – теперь ее будут признавать на уровне штата.

Люди живут и, наверное, всегда жили в полиаморных отношениях. Сейчас наши законы отрицают их существование. И мне кажется, что на любом законодательном уровне это неправильно,

– отметил советник горсовета Лейнс Дейвис.

Обратите внимание! О юридическом закреплении полиамории – на уровне бракосочетания – речь не идет.

Массачусетс первым легализовал однополые браки

Отметим, что именно Массачусетс стал первым из американских штатов, где легализовали однополые браки. Это произошло в 2000 году.