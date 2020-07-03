В одном из городов США узаконят полиаморные отношения из-за коронавируса
В городе Сомервиль, в штате Массачусетс, власти приняли новое распоряжение о домашнем партнерстве. В документе говорится об узаконивании полиаморных отношений – когда отношения у людей есть сразу с несколькими партнерами по согласию всех сторон.
Люди смогут посетить своих партнеров в больницах
На такой шаг местную власть подтолкнуло ничто иное, как пандемия. Об этом информирует CNN.
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Новое распоряжение поможет неженатым людям посещать своих партнеров с коронавирусной болезнью в больницах. Туда же добавили положение о полиамории – теперь ее будут признавать на уровне штата.
Люди живут и, наверное, всегда жили в полиаморных отношениях. Сейчас наши законы отрицают их существование. И мне кажется, что на любом законодательном уровне это неправильно,
– отметил советник горсовета Лейнс Дейвис.
Массачусетс первым легализовал однополые браки
Отметим, что именно Массачусетс стал первым из американских штатов, где легализовали однополые браки. Это произошло в 2000 году.