У місті Сомервіль, що у штаті Массачусетс, влада ухвалила нове розпорядження про домашнє партнерство. У документі мовиться про узаконення поліаморних відносин – коли стосунки у людей є одразу з кількома партнерами за згодою усіх сторін.

Люди зможуть відвідати своїх партнерів у лікарнях

На такий крок місцеву владу підштовхнула не що інше, як пандемія. Про це інформує CNN.

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Нове розпорядження допоможе неодруженим людям відвідувати своїх партнерів з коронавірусною хворобою у лікарнях. Туди ж додали положення про поліаморію – тепер її визнаватимуть на рівні штату.

Люди живуть і, напевно, завжди жили в поліаморних відносинах. Наразі наші закони заперечують їхнє існування. І мені здається, що на будь-якому законодавчому рівні це неправильно,

– зазначив радник міськради Лейнс Дейвіс.

Зверніть увагу! Про юридичне закріплення поліаморії – на рівні одруження – не мовиться.

Массачусетс першим легалізував одностатеві шлюби

Зазначимо, що саме Массачусетс став першим з американських штатів, де легалізували одностатеві шлюби. Це сталось у 2000 році.