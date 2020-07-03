У одному з міст США узаконять поліаморні відносини через коронавірус
У місті Сомервіль, що у штаті Массачусетс, влада ухвалила нове розпорядження про домашнє партнерство. У документі мовиться про узаконення поліаморних відносин – коли стосунки у людей є одразу з кількома партнерами за згодою усіх сторін.
Люди зможуть відвідати своїх партнерів у лікарнях
На такий крок місцеву владу підштовхнула не що інше, як пандемія. Про це інформує CNN.
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Нове розпорядження допоможе неодруженим людям відвідувати своїх партнерів з коронавірусною хворобою у лікарнях. Туди ж додали положення про поліаморію – тепер її визнаватимуть на рівні штату.
Люди живуть і, напевно, завжди жили в поліаморних відносинах. Наразі наші закони заперечують їхнє існування. І мені здається, що на будь-якому законодавчому рівні це неправильно,
– зазначив радник міськради Лейнс Дейвіс.
Массачусетс першим легалізував одностатеві шлюби
Зазначимо, що саме Массачусетс став першим з американських штатів, де легалізували одностатеві шлюби. Це сталось у 2000 році.