Врагов увидели в микрорайоне Шуменский. Местные рассказали, что российские солдаты направляются по улице Димитрова в сторону рынка.

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Что сделали оккупанты

По информации журналиста Константина Рыженкова, эти оккупанты являются ведущими. Они боятся заезжать в город на технике и экономят топливо.

Начальник штаба гражданской обороны просил не подходить к ним и не снимать напрямую. Ведут себя агрессивно, забирают телефоны,

– отметил Рыженков.

Он добавил, что сейчас люди пишут, что преступники сбежали города. Они пытались сделать это как можно быстрее, пока не исчезли сумерки.

Россиян увидели в Херсоне: смотрите видео

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Текст публикации телеграм-канала "Общественное Херсон"

В Херсоне в микрорайоне Шуменский местные жители увидели большое количество российских солдат, которые передвигаются по улице Димитрова в сторону рынка.