Ворогів побачили в мікрорайоні Шуменський. Місцеві розповіли, що російські солдати прямують по вулиці Димитрова в бік ринку.
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Що робили окупанти
За інформацією журналіста Костянтина Риженкова, ці окупанти є розвідними. Вони бояться заїжджати у місто на техніці й економлять пальне.
Начальник штабу цивільної оборони просив не підходити до них та не знімати напряму. Поводяться агресивно, забирають телефони,
– зазначив Риженков.
Він додав, що наразі люди пишуть, що злочинці втекли міста. Вони намагались зробити це якнайшвидше, поки не зникли сутінки.
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Текст публікації телеграм-каналу "Суспільне Херсон"
У Херсоні в мікрорайоні Шуменський місцеві жителі побачили велику кількість російських солдатів, які пересуваються по вулиці Димитрова в бік ринку.