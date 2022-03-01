Загарбники оточили місто зі всіх сторін. На околицях є багато ворожої техніки.

Важливо Розпочався штурм Херсона: ворог наступає зі сторони аеропорту

Херсонці чинять опір

Окупанти створюють блокпости на виїздах. Зокрема, журналісти повідомляють про блокпост у Шименському мікрорайоні. Однак херсонці чинять опір та намагаються зашкодити окупантам.

Є проблеми з продуктами

До Херсону важко постачати продукти, оскільки всі склади розташовані за містом. Однак світло, вода є – комунальники працюють.

Приміські села благали про зелений коридор

Людей із сіл Козацьке та Веселе 28 лютого нарешті евакуювали до Нової Каховки. Окупанти обстрілювали їх 4 дні. Мирні мешканці жили в надлюдських умовах та благали про зелений коридор.

Проте виїхали не всі, бо боялись провокацій. Журналістка підтвердила, що на мосту біля Каховської ГЕС дійсно розстрілювали машини з людьми. Російські снайпери вбили кілька сімей.