Ночью 5 марта обломки крылатой ракеты россиян повредили резервуар хранения химикатов в Тернопольской области. В результате произошла утечка аммиака, из-за которой людям запретили пить воду из колодцев.

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Где вода стала безопасной

Как сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш, в Икве ситуация с аммиаком стабилизировалась. Людям разрешили пользоваться водой в обычном режиме.

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