Вночі 5 березня уламки крилатої ракети росіян пошкодили резервуар зберігання хімікатів на Тернопільщині. Внаслідок цього стався витік аміаку, через який людям заборонили пити воду з криниць.

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Де вода стала безпечною

Як повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш, в Ікві ситуація з аміаком стабілізувалася. Людям дозволили користуватися водою у звичному режимі.

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