Борьба продолжается по всей Украине. В частности, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что область всю ночь отбивала наступление, передает 24 канал.

На Харьковщине уничтожили больше 20 диверсантов, которые были заблокированы в школе

По его словам, город оккупанты не захватили, но есть много диверсионных групп. Также были героические поступки.

Россияне сдаются в плен ВСУ сразу целыми группами. По словам Синегубова, был случай, когда одному украинскому военному сдались семь российских военных.

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