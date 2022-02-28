Боротьба продовжується по всій україні. Зокрема, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов заявив, що область всю ніч відбивала наступ, передає 24 канал.

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За його словами, місто окупанти не захопили, але є багато диверсійних груп. Також були героїчні вчинки.

Росіяни здаються в полон ЗСУ одразу цілими групами. За словами Синєгубова, був випадок, коли одному українському військовому здалися семеро російських військових.



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