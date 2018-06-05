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Односельчане Кантера не могут поверить в его смерть

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Его нашли мертвым в хуторе в Черниговской области, который он десятилетия назад превратил в творческое поселение. А рядом с телом режиссера правоохранители обнаружили оружие и записку. Говорят: он покончил с собой.

На месте событий находился корреспондент 24 канала.

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"В нескольких метрах от дома, где жил Леонид Кантер, находится металлическая бочка, рядом с ней лавочка. Именно здесь режиссер покончил с собой. Односельчане не верят в то, что произошло. Говорят, что он был очень жизнерадостным и позитивным человеком. Ничто в нем не выдавало потенциального самоубийцы", – отметил корреспондент.

Место самоубийства Леонида Кантера

Люди говорят, что режиссер своим появлением поднял хутор. Они хорошо знали его и его детей. Правоохранители уже завершили следственные действия возле дома Леонида Кантера. Пока не имеют окончательных версий.


Двор на котором было совершено самоубийство

Киносарай "Обирок"

Киносарай "Обирок"

Кто такой Леонид Кантер?
Родился в Киеве 27 июля 1981 года. В 2003 году основал киностудию "Лизард филмс". Он был одним из режиссеров фильма "Миф" о Василие Слепаке, оперном певце, который погиб в зоне АТО, также его киноработа – фильм о киборгах Донецкого аэропорта "Добровольцы Божьей четы". В 2007 году Леонид Кантер поселился на хуторе Обирок в Черниговской области и превратил его в художественный хутор – творческое поселение, где собирал друзей со всего мира, организовывал фестивали, творческие мероприятия, творческие школы и народные праздники. Среди самых известных – фестиваль "ХЛЕБ своими руками" и первый афроэтнический фестиваль "Мама Африка".

Теги: Кино Новости Украины Новости Чернигова Законодательство
Источник: 24 канал
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