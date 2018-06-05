Односельчани Кантера не можуть повірити в його смерть

Його знайшли мертвим в хуторі на Чернігівщині, який він десятиліття тому перетворив на творче поселення. А поруч з тілом режисера правоохоронці виявили зброю та записку. Кажуть: він наклав на себе руки.

На місці подій перебував кореспондент 24 каналу.

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"В декількох метрах від будинку, де жив Леонід Кантер, знаходиться металева діжка, поруч з нею лавочка. Саме тут режисер вкоротив собі віку. Односельчани не вірять в те, що відбулося. Кажуть, що він був дуже життєрадісною та позитивною людиною. Ніщо в ньому не видавало потенційного самогубця", – зазначив кореспондент.



Місце самогубства Леоніда Кантера

Люди кажуть, що режисер своєю появою підняв хутір. Вони добре знали його та його дітей. Правоохоронці уже завершили слідчі дії біля будинку Леоніда Кантера. Поки що немають остаточних версій.



Подвір'я на якому було скоєне самогубство



Кіносарай "Обирок"



Кіносарай "Обирок"

Хто такий Леонід Кантер?Народився у Києві 27 липня 1981 року. У 2003 році заснував кіностудію "Лізард філмс". Він був одним із режисерів фільму "Міф" про Василя Сліпака, оперного співака, який загинув у зоні АТО, також його кіноробота – фільм про кіборгів Донецького аеропорту "Добровольці Божої чоти". У 2007 році Леонід Кантер оселився на хуторі Обирок у Чернігівській області та перетворив його на мистецький хутір – творче поселення, де збирав друзів з усього світу, організовував фестивалі, мистецькі заходи, творчі школи та народні свята. Серед найвідоміших – фестиваль "ХЛІБ своїми руками" та перший афроетнічний фестиваль "Мама Африка".