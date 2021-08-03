Министерство здравоохранения обновило данные эпидемических показателей в регионах Украины.
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О каких регионах говорится
- В Закарпатской области показатель госпитализаций уже в течение 3 дней превышает допустимую норму. Так, 2 августа он составлял 103,2%, а ранее – всего 87,5 – 93,3%.
- На Ровненщине тоже плохая динамика госпитализаций уже 2 дня подряд. Показатель составляет 92,3%, перед тем был на уровне 61,5%
- В Тернопольской области ситуация самая плохая – 136,4%.
- В Хмельницкой области показатель несколько превышает допустимую норму – 59,3%.
- В Черкасской области – 55,6%.
Какая норма
Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 может составлять не больше 50%.
Коронавирус в Украине: последние новости
- За сутки 2 августа в Украине зафиксировали 827 новых больных COVID-19. С начала пандемии обнаружили 2 254 361 инфицированного. К сожалению, 52 981 пациент умер, но 2 187 703 больных уже выздоровели.
- В конце июля в Николаеве обнаружили 4 зараженных штаммом Дельта. Три человека привезли его из Турции, один – из России. Состояние больных удовлетворительное, они находятся на самоизоляции.
- Главный санитарный врач Игорь Кузин говорил, что пока правительство не планирует вводить дополнительные карантинные ограничения.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что украинская медицинская система готова к волне штамма Дельта.