Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідемічних показників в регіонах України.
До речі Вперше в Україні: на Буковині проти коронавірусу вакцинували дітей
Про які регіони мовиться
- У Закарпатській області показник госпіталізацій вже протягом 3 днів перевищує допустиму норму. Так, 2 серпня він становив 103,2%, а раніше – всього 87,5 – 93,3%.
- На Рівненщині теж погана динаміка госпіталізацій вже 2 дні поспіль. Показник складає 92,3%, перед тим був на рівні 61,5%
- У Тернопільській області ситуація найгірша – 136,4%.
- На Хмельниччині показник дещо перевищує допустиму норму – 59,3%.
- У Черкаській області – 55,6%.
Яка норма
Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 може становити не більше 50%.
Коронавірус в Україні: останні новини
- За добу 2 серпня в Україні зафіксували 827 нових хворих на COVID-19. Від початку пандемії виявили 2 254 361 інфікованого. На жаль, 52 981 пацієнт помер, але 2 187 703 хворих вже одужали.
- Наприкінці липня у Миколаєві виявили 4 заражених штамом Дельта. Троє людей привезли його з Туреччини, один – з Росії. Стан хворих задовільний, вони перебувають на самоізоляції.
- Головний санітарний лікар Ігор Кузін говорив, що наразі уряд не планує вводити додаткові карантинні обмеження.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що українська медична система готова до хвилі штаму Дельта.