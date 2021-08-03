Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідемічних показників в регіонах України.

До речі Вперше в Україні: на Буковині проти коронавірусу вакцинували дітей

Про які регіони мовиться

У Закарпатській області показник госпіталізацій вже протягом 3 днів перевищує допустиму норму. Так, 2 серпня він становив 103,2%, а раніше – всього 87,5 – 93,3%.

На Рівненщині теж погана динаміка госпіталізацій вже 2 дні поспіль. Показник складає 92,3%, перед тим був на рівні 61,5%

У Тернопільській області ситуація найгірша – 136,4%.

На Хмельниччині показник дещо перевищує допустиму норму – 59,3%.

У Черкаській області – 55,6%.

Яка норма

Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 може становити не більше 50%.

Коронавірус в Україні: останні новини