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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Оффшоры Порошенко: как президент уклоняется от уплаты кредитов

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Петр Порошенко
Петр Порошенко / Фото из открытых источников

В Киеве возле Дарницкой площади находится автотранспортное предприятие "2240", оно принадлежит Петру Порошенко и его друзьям – Олегу Гладковскому и Игорю Кононенко.

Об этом в своем блоге "Право на правду" рассказал Дмитрий Гнап.

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По его словам, под залог зданий этого предприятия Порошенко с друзьями в 2007 году взяли кредит в 6 миллионов долларов в банке "Киевская Русь". Но, со временем, кредит они не вернули, а чтобы банк не отобрал здания – переписали их на оффшорную компанию. В 2012 году банк подал в суд, пытаясь взыскать с Порошенко и компании или кредит или залоговое имущество, то есть здания и землю этого автотранспортного предприятия.

Впрочем, когда Петр Порошенко стал президентом, банк "Киевская Русь" объявили банкротом, следовательно, уже некому требовать возврата долга. Это мог бы сделать государственный Фонд гарантирования вкладов, который теперь выплачивает все долги обанкротившейся "Киевской Руси", и взимает для этого имущество и средства всех заемщиков этого банка, чтобы как-то рассчитаться с долгами,
– заявил Гнап.

Журналист отметил, что Фонд гарантирования вкладов так-то и не обратился к Порошенко и его друзьям с требованием вернуть 6 миллионов долларов кредита или залоговое имущество. Возможно, потому, что государственный Фонд гарантирования вкладов возглавляет другой друг и бизнес-партнер Петра Порошенко – Константин Ворушилин.

Гнап отметил, вместе с Порошенко, Кононенко и Гладковским владеют "Международным инвестиционным банком", который сегодня демонстрирует быстрые на финансовом рынке темпы прироста прибыли и собственного капитала.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 16 августа 2018

 

Теги: Новости Украины Деньги Петр Порошенко Новости Киева Видеоблоги Банки Оффшоры Порошенко
Источник: 24 канал
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