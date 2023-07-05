Соответствующее сообщение поступило от первого замминистра обороны Александра Павлюка. Он отметил, что решение об увольнении офицера Закарпатского ТЦК связано со следственными действиями, которые ожидают мужчину.

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Следствию будут максимально способствовать

В дальнейшем оценку этому конкретному случаю и офицеру, опозорившему свое высокое звание, дадут правоохранительные органы и суд,

– подчеркнул Павлюк.

Он также отметил, что со стороны Закарпатского областного ТЦК и СП максимально будут способствовать проведению следственных действий. Также помогут выяснить все обстоятельства этого инцидента.

Александр Павлюк отметил, что обвиняемого ожидают следственные действия. Также против него правоохранители приступили к производству, связанному с совершением уголовного правонарушения. Все это в паре с самым позорным поступком стало причиной увольнения офицера из рядов Вооруженных Сил Украины.

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