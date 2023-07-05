Відповідне повідомлення надійшло від першого заступника міністра оборони Олександра Павлюка. Він зауважив, що рішення про звільнення офіцера Закарпатського ТЦК пов'язане зі слідчими діями, які очікують на чоловіка.

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Слідству максимально сприятимуть

Надалі оцінку цьому конкретному випадку та офіцеру, який зганьбив своє високе звання, дадуть правоохоронні органи та суд,

– наголосив Павлюк.

Він також зазначив, що зі сторони Закарпатського обласного ТЦК та СП максимально сприятимуть проведенню слідчих дій. Також допомагатимуть з'ясувати всі обставини цього інциденту.

Олександр Павлюк зазначив, що на обвинуваченого очікують слідчі дії. Також проти нього правоохоронці розпочали провадження, пов'язане зі скоєнням кримінального правопорушення. Все це в парі з самим ганебним вчинком стало причиною звільнення офіцера з лав Збройних Сил України.

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