У неділю, 2 липня, користувачка фейсбуку Тетяна Новак заявила, що її побив кулаками майор на Закарпатті. Ймовірно, йдеться саме про Костянтина Варі, що є також оперативним черговим Закарпатського обласного ТЦК. Уже наступного дня на це публічно відреагували в поліції регіону.

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Бив саме в голову

Як написали правоохоронці, зараз вони готують матеріали, аби передати цю справу до суду. А майору, що, ймовірно, напідпитку побив жінку вояка уже було повідомлено про підозру за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу. У ній йдеться про завдання легких тілесних ушкоджень.

Поліцейські оперативно розшукали фігуранта та доставили до райуправління поліції. Наразі досудове розслідування у справі триває. За висновками судово-медичного експерта, зловмисник завдав потерпілій легкі тілесні ушкодження,

– вказано у джерелі.

Окрім того, там зазначено, що цей співробітник Закарпатського ТЦК вдарив жінку саме в районі голови, зокрема обличчя.

Правоохоронці взялися за справу про побиття майором ТЦК жінки / фото поліції Закарпаття

Зверніть увагу! Якщо провину майора за цією статтею доведуть у суді йому загрожує або штраф у розмірі до 850 гривень, або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

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