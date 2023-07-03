У неділю, 2 липня, користувачка фейсбуку Тетяна Новак заявила, що її побив кулаками майор на Закарпатті. Ймовірно, йдеться саме про Костянтина Варі, що є також оперативним черговим Закарпатського обласного ТЦК. Уже наступного дня на це публічно відреагували в поліції регіону.
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Бив саме в голову
Як написали правоохоронці, зараз вони готують матеріали, аби передати цю справу до суду. А майору, що, ймовірно, напідпитку побив жінку вояка уже було повідомлено про підозру за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу. У ній йдеться про завдання легких тілесних ушкоджень.
Поліцейські оперативно розшукали фігуранта та доставили до райуправління поліції. Наразі досудове розслідування у справі триває. За висновками судово-медичного експерта, зловмисник завдав потерпілій легкі тілесні ушкодження,
– вказано у джерелі.
Окрім того, там зазначено, що цей співробітник Закарпатського ТЦК вдарив жінку саме в районі голови, зокрема обличчя.
Правоохоронці взялися за справу про побиття майором ТЦК жінки / фото поліції Закарпаття
Більше про цей скандал
- Сталася подія в Ужгороді ще 25 червня на зупинці "Вулиця Котляревського, близько 15:20. За словами потерпілої, вона з чоловіком-військовим зайшла в магазин біля цієї запинки, але там на них почав наїжджати нетверезий чоловік.
- Це був майор, однак варто сказати, що у той момент він був у цивільному одязі. Нетверезий вирішив чомусь висунути претензії чоловікові Тетяни Новак. Мовляв, чому він зараз не на фронті, якщо воює.
- Зазначимо, що спершу співробітник ТЦК хотів бити захисника, однак потім передумав та замахнувся декілька разів на жінку. Також він кричав, що "це його територія" та "усі його знають на цих теренах".