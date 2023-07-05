Військкоми перевищили свої повноваження

Представники ТЦК не мають права самовільно заходити у будинки для вручення повісток. Про це заявив юрист Ростислав Кравець.

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Закон про це каже, що заходити до будинку представники ТЦК не мали права. Фактично вони порушили закон. Заходити до приміщення вони мають тільки за рішенням суду. Їхні дії можна розцінювати як незаконне проникнення до житла,

– пояснив Кравець.

Він зазначив, що проникати в будинки без рішення суду правоохоронці можуть лише у 2 випадках:

якщо їх туди викликали;

якщо є загроза життю людини.

Однак тут важливо зауважити, що стосується це виключно правоохоронців, а не працівників військкоматів. Тому у випадку, який трапився на Хмельниччині, співробітники ТЦК перевищили свої службові повноваження. Власник будинку, до якого вони увірвалися, може звернутися до правоохоронців з заявою.

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Деталі скандалу на Хмельниччині

Днями у мережі поширили відео, на якому працівники військкомату увірвалися у приватний будинок. Ймовірно, у такий спосіб вони збиралися вручити власнику повістку. Чоловік почав проганяти гостей, аргументуючи це тим, що він не дозволяв їм заходити у власний будинок.

Однак співробітники ТЦК вдалися до погроз й заявили, що "зламають чоловіку ногу". Згодом один з них сказав, що є майором поліції.

У ТЦК повідомили, що вже почали перевірку за цим фактом.