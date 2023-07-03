Перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк заявив, що в межах перевірки роботи ТЦК та СП в усіх регіонах України готові реагувати на кожний подібний інцидент. Усі випадки не будуть залишені без жорсткої реакції.
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Реакція Міноборони
За словами Павлюка, усі випадки, які ганьблять високе звання військовослужбовця ЗСУ, офіцера, не будуть залишені без жорсткої реакції. По кожній подібній ситуації буде проведено службові розслідування, а винні – притягнені до суворої відповідальності згідно з чинним законодавством.
Він також попросив громадян, які стикалися з проблемами у взаємодії з уповноваженими особами ТЦК та СП, надсилати відомості щодо таких випадків за такими контактами:
- за номером 0 800 31 01 79;
- на електронну пошту – tckreport@gmail.com;
- на чат-бот у телеграм.
Скандальні випадки з представниками військкоматів
- 27 квітня у телеграм-каналах з'явилось відео побиття трьома військовими цивільного чоловіка у Черкасах.
- Після публікації відеозапису неправомірних дій працівників ТЦК у соцмережах припустили, що в такий спосіб чоловікові намагалися вручити повістку. Адже не раз деякі військкоми намагалися силоміць вручити українцям повістки, що іноді переростало у бійки.
- На Одещині в місті Рені співробітник військкомату влаштував стрілянину. Це сталося під час вручення повістки.
- Як виявилось, унаслідок стрілянини, яка сталася на ринку в місті Рені, немає постраждалих. Однак правоохоронці розпочали розслідування інциденту. До стрілянини причетні працівники територіального центру комплектування.