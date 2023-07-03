Перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк заявив, що в межах перевірки роботи ТЦК та СП в усіх регіонах України готові реагувати на кожний подібний інцидент. Усі випадки не будуть залишені без жорсткої реакції.

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Реакція Міноборони

За словами Павлюка, усі випадки, які ганьблять високе звання військовослужбовця ЗСУ, офіцера, не будуть залишені без жорсткої реакції. По кожній подібній ситуації буде проведено службові розслідування, а винні – притягнені до суворої відповідальності згідно з чинним законодавством.

Він також попросив громадян, які стикалися з проблемами у взаємодії з уповноваженими особами ТЦК та СП, надсилати відомості щодо таких випадків за такими контактами:

за номером 0 800 31 01 79;

на електронну пошту – tckreport@gmail.com;

на чат-бот у телеграм.

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