Дело расследует ДБР – это подтвердила спикер бюро Чеканова Ольга в комментарии 24 Каналу. Рассказываем все, что известно об ужасном случае.

Смотрите также Не первый такой случай: новые детали об издевательствах над военными в части в Ивано-Франковске

"Бил берцами по голове и оставил умирать"

Об инциденте рассказала сестра потерпевшего Анатолия Грищука Наталья Мендель у себя у фейсбуке. По словам женщины, ее брата избил старший лейтенант Василий Арийчук за то, что солдат зашел мыться не в ту кабинку.

"Он его сбил с ног и избил ногами по голове. Этот изверг оставил его истекать кровью", — написала Наталья.

По уточнению женщины, ее брат был после тяжелого ранения, а потому даже не мог себя как следует защитить. Анатолия нашли на том же месте, где его избил лейтенант: у мужчины была большая гематома на голове, от травм у него отказали ноги.

Последствия избиения военного лейтенантом / Фото из фейсбука Натальи Мендель

Сейчас, по словам сестры, потерпевший борется за жизнь в больнице, а его обидчик гуляет на свободе (через два дня после задержания его отпустили).

Вины не признает, но денежную компенсацию предлагает. Мне настолько обидно, что такие крутыши и дальше будут себя чувствовать безнаказанно. Скажите, чем он отличается от россиян, издевающихся над нашими солдатами. Как можно так зверски избить человека, за такой пустяк,

– добавила женщина.



Пострадавший находится в больнице / Фото из фейсбука Натальи Мендель

В сюжете ТРК "Аверс" "Сообщили, что избитого солдата нашли в сушильной 9 апреля, а именно избиение произошло 8 числа. После того, как офицер избил Анатолия, он еще и заставил его убирать в душевой, после чего тот уже не смог подняться на ноги".

Будучи в больнице, Анатолий сам рассказал детали того дня: Арийчук избил его за то, что он не спросил у него разрешения, чтобы помыться. Офицер несколько раз ударил военного ногами в берцах по голове.



Обидчик Анатолия – Арийчук / Фото из фейсбука Натальи Мендель

За дело взялось ДБР

Теперь расследованием жестокого избиения займется Государственное бюро расследований. Пресс-секретарь бюро Чеканова Ольга сообщила, что против обвиняемого Арийчука возбуждено уголовное производство за превышение служебных полномочий.

Сотрудники ДБР проводят расследование по факту избиения военнослужащего в г. Владимир. Возбуждено уголовное производство по части 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины – Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий,

– сообщили в ДБР.

Добавляют, что следователи устанавливают круг причастных лиц и проводят необходимые следственные действия.