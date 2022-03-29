Офицеров врага ликвидировали 28 марта. Об этом информирует Оперативно-тактическая группировка "Восток".

Читайте также На Востоке оккупанты трижды атаковали позиции украинских защитников: понесли только потери

Украинские воины организовали встречу с дьяволом очередной партии российских военных преступников. По предварительной информации, среди "утилизированных" – командир и начальник штаба 503-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии,

– отметили в ОТГ.

"Такими темпами в бездне нужно будет открывать офицерский клуб. И если кремлевские руководители не одумаются, то наши защитники будут регулярно отправлять туда новых участников", – добавили украинские воины.